Kan få pris for grøn omstilling

Det er vekst gjennom grøn teknologi som har ført selskapet i Ølensvåg opp og fram i denne samanhengen.

Siva, det statlege føretaket for industrivekst, har plukka ut kandidatar som har hatt god utvikling innan grøn omstilling. Nå er finalistane klare. Siva har lagt opp til ei avstemming på nett som varer til 4. mai. I tillegg skal ein fagjury vera med å kåra vinnaren som får ein premie på 250.000 kroner.

Frode Skaar, leiar for marknad og forretningsutvikling i WPA, synest det er stas å vera med i finalen, og håpar på støtte under avrøystinga.

— Det er spesielle tider om dagen, men me har nesten tilnærma full aktivitet. Me er i gang med å bygga ut våre lokale og held på med mange spennande grøne innovasjonsprosjekt. Difor er det veldig gledeleg at me er i finalen til årets SIVA pris som fokuserer på miljøretta løysingar som samtidig er forretningsmessig berekraftige og vil bidra til å bringa verda nærmere klimanøytralitet utan at det forringar verdiskaping. Føremålet med Siva-prisen 2020 er å løfta fram ei verksemd som har fått til vekst gjennom grøn omstilling, seier Skaar.

Siva skriv dette om den lokale finalisten:

— Westcon Power and Automation (WPA) er ein verdsleiande innovativ systemleverandør av lågutslepp- og nullutsleppsløysninger. WPA utviklar egne innovative produkt, tenester og løysingar som bidrar til grøn omstilling og vekst.

