Minst éi veke med godvêr

Er du lei iskald vind og snøbyer? Då har du noko å gleda deg til.

Det vinterlege aprilvêret blir avløyst av sol og temperaturar på over 15 varmegrader. Også den kalde trekken frå nordvest forsvinn og blir erstatta med lett bris og flau vind. Meteorologisk institutt sitt varsel for heile neste veke, er av strålande sorten. Varselet på illustrasjonen er frå yr.no og viser langtidsvarselet for Vats. Og det skal vera relativt sikkert.

Kontrastane er med andre ord store slik vêret har vore i påsken og elles i april så langt. Så nå opnar det seg for kos på terrassen, hagearbeid og gode turar i naturen, i ei vanskeleg tid då det meste dreier seg om smittefare.