Opnar opp for konsertar i sommar for opptil 200 personar

Kulturminister Abid Raja (V) hadde torsdag gode nyhende til det norske folket og arrangørar. Det blir opna opp for mindre arrangement i sommar.

— Det er lys i tunnelen, sa kulturministeren før han offentleggjorde ein stor nyheit.

— Dersom me er flinke vil det frå 15. juni bli opna opp for arrangement med opptil 200 personar. Så hald ut folk, så blir det konsertar, sa Raja på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Regjeringa lettar litt på dei strenge restriksjonane som blei innført for snart to månadar sidan for å hindra at korona-pandemien ikkje spreier seg unødvendig. For å få næringslivet i sving igjen blir avstandsgrensa endra frå to til éin meter.

Planen til regjeringa er å få ei gradvis opning av samfunnet, men på vilkår av at smitteutviklinga er under kontroll. Dermed kan det bli feiring av 50-årsdagar, bryllaup og andre mindre festar, så lenge avstandsregelen blir halde og dei generelle reglane om handvask og anna reingjering blir halde.

Regjeringa vil ha både arbeidslivet og reiselivet i gjenge, og opnar for ferie i heimlandet.

Alt frå frå 7. mai blir det lov med arrangement for opptil 50 personar for arrangement på offentleg stad. Dei nye retningslinjene opnar dermed for kinoar, årsmøte og andre typar tilskipingar med mindre folkesamlingar. Dette vil også påverka korleis året 17. mai kan avviklast.

– Det er viktig at råd om avstand og smittevern kan følgjast. Arrangement utan ein ansvarleg arrangør er ikkje tillate, sa Høie.

Blant spørsmåla som står igjen er idrett der det er fysisk kontakt, som fotball. Svaret på dette vil koma på ein pressekonferanse 7. mai.

Spørsmål om når ein kan auka arrangement frå 200 til 500, er det framleis inga avklaring på. Regjeringa har tidlegare bestemt at festivalar og anna som samlar over 500, ikkje blir tillate før 1. september.