Ti fartssyndarar på veg austover blei hanka inn då UP gjennomførte ein fartskontroll på E134 i Skjold seint fredag ettermiddag. To av sjåførane hadde så høg fart i 80-sona på Liaheia at førarkortet blei beslaglagt. Den eine blei målt til heile 148 km/t, noko som vil føra til eit oppgjer med rettsvesenet. Åtte av fartssyndarane slapp unna med forenkla førelegg. Det er Sør-Vest politidistrikt som melder om fartskontrollen.