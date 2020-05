Derfor er det strenge restriksjoner på institusjonen­

Grannar har 7. mai publisert et intervju med sokneprest Kari Vik Stuhaug, og dette intervjuet trenger noen kommentarer.

Koronakrisen har stilt oss foran flere vanskelige valg og mange utfordringer er helt nye. At vi til nå har hatt lite smitte i kommunen er et resultat av omfattende arbeid med testing, smitteoppsporing og smittebegrensing. Og omorganisering av helsetjenester i rett tid. Vi ser også en imponerende felles dugnad for å redusere smittespredning, der alle er villige til å legge om sine vante rutiner for å beskytte de som har mindre motstandskraft i samfunnet.

På sykehjemmene har vi våre eldste og svakeste innbyggere, de med dårligste utsikter til å overleve eventuell covid-infeksjon. Vi har tydelige eksempler på hva som skjer på et sykehjem når en beboer eller personale blir smittet, både her i Norge og i utlandet, f.eks i Sverige eller England. Hos mange beboere begrenser helsetilstanden muligheten for behandling i tilfelle coronasmitte, slik at vedkommende med stor sannsynlighet dør som følge av infeksjonen. Sykehjem har dårligere forutsetninger enn sykehus til å håndtere smittesituasjon og det er mye større fare for spredning til andre beboere.

Strenge regler er nødvendige for å beskytte deres familiemedlemmer som akkurat nå er i behov av sykehjemsplass. Vi forstår hvor vanskelig situasjonen er for familier som opplever dette i forbindelse med dødsleie. Reglene oppdateres i samsvar med gjeldende regler med hensyn til smittesituasjon i landet. Det å følge rutiner kommer til å bli enda viktigere i tiden som kommer, på grunn av reduserte restriksjoner og økning av antall smittede i befolkningen.

I krisesituasjoner er det mange ønsker som ikke er mulig å innfri. Frihet til å besøke sine nærmeste som er alvorlig syke, noe som er naturlig i «fredstid», må under pandemi vike for rettighet alle beboerne har til å være vernet mot smitte under sykehjemsopphold.

Vi håper at alle er med på å legge til rette for at helsepersonell kan gjøre en så bra innsats som mulig til det beste for beboere, og for et så langt liv som mulig for de som trenger pleie og omsorg.

Svetlana Opheim

Tilsynslege ved Ølen Omsorgssenter.