Etterlyser stolen båt

Politiet har fått melding om tjuveri av ein båt i Etne, natt til måndag. Det melder konstituert lensmann, Arild Austrheim, ved Etne og Vindafjord lensmannskontor.

— Politiet er interesserte i tips. Hendinga skal ha skjedd i tidsromet mellom 01.00 og 06.00. Det er ikkje så stor trafikk på denne tida av døgeret, og spesielt ikkje bilar med båttilhengjarar, seier Austrheim.

Båten skal ha stått plassert på ein båthengar på eit industriområdet langs europavegen, omlag to kilometer aust frå Etne sentrum.

— Båthengaren er av typen Gaupen, med registreringsnummer KL 5836. Båten er kvit Western, med svart kallesje. Den er 18 fot, og har ein Tohatsu påhengsmotor med 120 hk. Me har inga aning om kven som har teke han, seier Austrheim.

Dei ønskjer også tips, dersom nokon har observert ei hending i Sandeid sentrum, natt til søndag.

— Her har me fått melding om eit stole bilskilt frå ein elbil. Registreringsnummeret er EV 11468. Det er berre skiltet framme som er vekke. Det ser ut til at skiltet på ein annan bil også er forsøkt tatt, men dette har den eller dei ikkje fått til. Skiltet er bøygd, seier Austrheim.