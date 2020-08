Har du sett denne pusen?

Onsdag denne veka stoppa eit par på busshaldeplassen på Madsgård i Etne, og då såg ein av deira to pusekattar sitt snitt til å stikka av. Til stor fortviling for både matmor og matfar, såg dei katten springa innover på Gamlevegen. Katten har vore observert i omrodet fleire gonger, og eigarane har prøvd det meste for å få tak i rømlingen igjen, men til inga nytte. No ønskjer dei hjelp.

— Om nokon får ser katten vår, eller får tak i han, set me stor pris på om dei kan kontaktar Andreas på telefonnummer 92414340, og me lovar ein liten dusør til den som får tak i han, seier matmor.