Helse Fonna strammar inn besøksreglane

Gjeld også Norden

Innstramminga gjeld alle land, også Norden.

I meldinga heiter det at Helse Fonna så langt som mogeleg vil leggje til rette for besøk til pasient innlagt i sjukehus under koronapandemien.

— Den enkelte sitt behov for besøk må vurderast opp mot risiko for smittespreiing og risikofaktorar hos den enkelte, skriv helseføretaket på si eiga nettside.

Dette er reglane i Helsa Fonna:

• Alle besøkande får spørsmål om mogeleg smitte og gjerast kjende med kva smitteverntiltak som skal gjennomførast ved besøk.

• Besøkande skal vere symptomfrie. Dei som er i karantene eller isolasjon eller vore i utlandet siste 10 dagar, kan ikkje komme på besøk.

• Pasientar med uavklart covid 19 skal ikkje ha besøk.

• Besøkstid er mellom kl 16.00 og 17.30 alle dagar.

• Besøkande må utføre god handhygiene, handvask eller spriting, når dei kjem inn på sjukehuset og når dei går inn og ut av pasientrom. Dei må informerast om å halde 1 meter avstand.

•1 besøkande per pasient

• Besøk inntil 30 minutt på fleirsengsrom

• Besøk inntil 1 time på enkeltrom

• Unntak kan gjerast dersom det er strengt nødvendig.