Søndag gjennomførte politiet ein trafikkontroll i 40-sona i Etne sentrum. Her var det mange som var litt tunge på labben, for heile 18 bilførarar fekk forenkla førelegg grunna for stor fart. Operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt kan opplysa at høgste fart blei målt til 60 km/t i 40-sona.