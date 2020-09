Det var Tor Andreas Ohm (59) som måndag føremiddag blei funne omkomen, etter at han ikkje returnerte etter ein fjelltur laurdag 29. august. Det er Sør-Vest politidistrikt som skriv dette i ei pressemelding tysdag. Det var frivillige frå Røde Kors som fann avdøde. Politiet opplyser at det ikkje er mistanke om at avdøde er utsett for noko straffbart. Ohm som er opphavleg frå Vats, var busett i Skjold. Hans pårørande er varsla, og namnet blir frigitt i samråd med dei.