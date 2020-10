Svømmebasseng i Ølen

Etter artikkelen i Grannar 15.10. som omhandlet svømmeklubben i Ølen, har vi fått både positive og negative tilbakemeldinger, heldigvis mest positive. Vi velger å legge mest vekt på det positive, da mange har brukt store mengder dugnadstimer over flere år og fortjener skryt for dette. Personlig ble jeg kastet inn i en klubb som allerede var stor og veldrevet.

Det negative går kanskje ikke overraskende ut på at vi i Ølen prøver å «stjele» bassenget til Vats, men vi jobbet mot målet om nytt basseng lenge før den tragiske brannen i Vats.

Min personlige mening er at de i Vats må selv få bestemme hva pengene fra en eventuell forsikringsutbetaling blir brukt til, flerbrukshall, basseng osv. Det viktigste må være at den økonomiske planen for videre drift er på plass slik at det ikke blir en stor utgiftspost for kommunen, dette gjelder selvfølgelig både basseng i Ølen og Vats. Vi har alle friskt i minne truslene fra kommunen om stenging av basseng på grunn av dårlig økonomi, vi vil vel ikke komme i den situasjonen igjen?

Kan det være positivt for alle ungdommene i Grannar-distriktet om vi hadde fått til et tilbud i Ølen der videregående utdanning kan kombineres med en idrettslinje med vekt på svømming for di som er spesielt interesserte?

Kanskje kombinert lærerstilling for idrett/svømming for videregående og barne/ungdomskole? Mulighetene er mange, det viktigste er at ungene og ungdommene får muligheten til god svømmeopplæring.

Svømming er i vinden, med planlegging av nytt konkurranse basseng i Haugesund og utvidelse til badeland i Tysvær, så nå får vi håpe det snart er vårt distrikt sin tur.

Som nevnt i artikkelen – tilbudet i Ølen IL er åpent for alle i Grannar-distriktet så lenge vi har nok kapasitet, både deltakere og eventuelle foreldre som vil bidra.

Bjørn Alvseike

Ølen IL, svømmeavdeling