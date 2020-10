Vindafjord – ein framtidsretta kommune?

Kronikk: Bannskapen har lagt seg, og ukvemsorda er brukt opp. For dei har stanga i pannelappen, lenge. At me skal få kjenne på at Vats er ikkje ein sjølvsagt trygg stad å bu, må me berre ta inn over oss. At me må kjempa for alt me tek for gitt, har gitt oss hovudbry meir enn ein gong dei siste åra. Vindafjord kommune er nemleg ikkje trygg for nokon, når dei vel å setje økonomi og pengar, framfor lokal samfunnsutvikling, forståing, naboskap, medkjensle, empati og historie.

Det vert tydlegare for meg, jo meir eg les planen for ny barnehage- og skulebruksplan, at dette er ei bestilling basert på reint økonomiske faktorar. Mest av alt, finn eg det undrande at ein har brukt 250.000 kroner på ein rapport som gir eit resultat som uansett endar med eit val mellom pest eller kolera for politikarane. Burde ikkje denne bestillinga bygd på forslag frå politikarane, om kva ein såg for seg av mogleg innsparingar som skulle vurderast? Har me politikarar som sit i kommunestyre og meiner at me må leggja ned fleire skular og barnehagar, trass i valløfte og kommuneplaner som seier at levande bygder skal ha desse institusjonane?

Får ikkje til å stemme

Alle forslag som er ynskje utarbeidd i rapporten, er med utgangspunkt i sentralisering, i tillegg til modell 0, som er vidareføring av eksisterande struktur. Rapporten baserer seg såleis i all hovudsak på investeringar i ulike modellar sett av rådmannen i kommunen, og kva slike endringar gjer med bygdene får lite eller ingen betydning i vurderinga. Det blir visst referert til andre rapportar for kva slike strukturelle endringar kan leie til for lokalsamfunn, men dette vektar ikkje noko i konklusjonen.

Ei så stor endring som det er føreslått i den nye rapporten, får ringverknader som er vanskeleg å sjå ende på

Det blir konkludert med nedlegging av skular og barnehagar, basert på dårlege bygningar og negativ befolkningsprognose. Dårlege bygningar blir det jo når det ikkje er prioritert å drive vedlikehald. At Vats skule er saneringsverdig, får eg ikkje til å stemme. I løypemeldinga blei det nemnd at skulen mangla eit «mingleområde» slik det er på nye skular. Så er jo skulen frå tidleg 70-talet også, og kva som er «pedagogisk» har naturleg nok endra seg. Korleis kunne det konkluderast med at skulen ikkje er anna enn saneringsverdig? Eg kan ikkje finne ei byggteknisk vurdering som tilseier det, heller ikkje for Vats barnehage? Burde ikkje dette fylgt med i ein slik rapport? Eg veit det er store avvik for uteområdet på Vats skule, det har FAU kjempa for å få rette opp. Svaret har heile tida vore «neste gong», Vats skule er neste på lista. Likevel glipp det heile tida. No ryk også den flotte balanseparken som FAU håpa å få på plass på uteområdet, og skulen står att med ein oppgrusa plass med eit lekeapparat – ei svingstang. Er det haldbart? Kan me finne oss i at me gong på gong skal nedprioriterast, slik at me til slutt står att med saneringsverdige bygg! Me kjenner oss lurt!