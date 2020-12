Ammoniakklekkasje i Ølen

Naudetatane på veg til Fatland Ølen etter melding om ammoniakklekkasje fredag morgon. Det er sett i gang evakuering av anlegget.

— Det er meldt at nokre av arbeidarane har pusta inn damp og er kvalme. Det er uvisst om det er fleire inne i lokalet, og dette er ei prioritert oppgåve å finna ut av, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Like etter melder politiet at bedrifta har gjort greie for alle arbeidarar.

— Lekkasje er lokalisert og stansa. Det er framleis damp i lokalet. Naudetatane har fleire tankar i hovudet på same tid, og har i tillegg til det tidskritiske også tankar for smittevern i forhold til evakuerte.

Luftar ut

— Det dreier seg om ammoniakklekkasje i ein fordampar og det har kome damp ut i huset. Me kjende det med ein gong og fekk tetta lekkasjen med ein gong. Naudetatane kom med ein gong. Ingen kom til skade, men eit par menn følte seg uvel, opplyser dagleg leiar ved slakteriet, Svein Fatland, og kan bekrefta at verken folk eller dyr har kome til skade.

Nå står han og resten av staben ved slakteriet ute i det fri og ventar på at huset skal tømmast for gass.

— Gassen gjekk i ventilasjonen og det er vanskeleg å få den ut. Det blir eit par timar med stenging totalt, seier han.

Politiet opplyser seinare at fem personar er sendt til legevakt for sjekk. Det blir oppretta politisak på hendinga ved Fatland Ølen.