Mann fekk tre over seg

Laurdag gjekk alarmen i Etne då AMK fekk melding om at ein mann hadde fått eit tre over seg. Årsaka til at mannen har fått treet over seg er ikkje kjent, ei heller alderen på den forulukka.

— Me har fått inn melding om at mannen er oppegåande, altså vaken og bevisst, men han blir sendt til sjukehus i helikopter for sikkerheits skuld. Helikopteret er rekvirert frå Bergen, opplyser operasjonsleiar ved Sør-Vest politidistrikt, Jostein Reiestad til Grannar.

Omdirigert til Sandeid

Både brann, politi og ambulanse blei sendt til ulukkesstaden, men etter kort tid blei brann og politi omdirigert til Sandeid. Der var det kome inn melding om brann i ei løe på Viland. Reiestad kan opplysa at brannen allereie er sløkt, og har truleg oppstått i ei vifte i taket.