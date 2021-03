Ber AstraZeneca-vaksinerte kontakte legevakt om dei blir sjuke

Både Etne og Vindafjord kommune ber personar under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca om å ta kontakt med legevakt om dei blir sjuke.

Det var laurdag ettermiddag at Etne og Vindafjord i likheit med alle andre norske kommunar fekk informasjon frå FHI og Legemiddelverket om at personar under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca dei siste 14 dagane, og som opplever auka sjukdomsfølelse med fleire blå flekkar (hudblødningar) meir enn tre dagar etter vaksinasjon må ta kontakt med legevakt eller fastlege.

— Sjeldne biverkandar

Bakgrunnen for dette er at legemiddelverket har fått meldingar om fleire yngre vaksinerte som har fått blødingar i huden (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon med AstraZeneca. Dette kan vere eit teikn på nedsatt antal blodplater.

Får tekstmelding

Dei personane som er under 50 år i Etne kommune og som har fått den aktuelle vaksina siste 14 dagane, vil få ein sms med kort informasjon, heiter det i meldinga.

— Me vil minna om at dette er særs sjeldne biverknader, skriv kommunane i pressemeldinga.

Om lag 290 personar har fått AstraZeneca si vaksine i Vindafjord kommune. Dette er hovudsakeleg helsepersonell, nokre i risikogruppa under 65 år, i tillegg til nokre få over 65 år, opplyser kommunelege Terje Kleiven på kommunen si nettside.

Også i Etne er det fleire som har fått AstraZeneca-vaksina.

16 nye i Haugesund, 14 i Karmøy, 7 i Tysvær

Fram til klokka 12.30 sundag er det ikkje meldt om nye smittetilfelle i Grannar-distriktet.

Men smitta er berre nærme. Haugesund kommune melder sundag føremiddag omg 16 nye tilfelle siste døgn, til saman 111 sidan fredag 5. mars.

Karmøy melde laurdag kveld om 14 nye tilfelle siste døgn, til saman 36 nye sidan måndag 8. mars.

Tysvær melder sundag 7 nye tilfelle, til saman 24 sidan fredag 5. mars.

Helse Fonna melder sundag om tre nye innlagde koronasjuke pasientar siste døgn, og til saman fire innlagde pasientar med Covid-19. Ingen av desse treng intensiv-behandling.