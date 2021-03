Alle naudetatane blei sett i beredskap då det éin time over midtnatt natt til tysdag blei meldt om ei trafikkulykke på E134 i krysset ved Sørstrandsvegen i Etne. Politiet opplyser at to gutar i tenåra var involvert. Den eine klaga over smerte i beina og hadde vondt i munnen. — Førar og passasjer er køyrt til sjukehus for sjekk. Førar framstod som uskadd, medan passasjer hadde smerter i foten, melder Sør-Vest politidistrikt.