Vindafjord: — Reduser talet på nærkontaktar!

Vindafjord kommune skjerpar tiltaka smittespreiing av covid-19 ytterlegare frå og med måndag 15. mars.— Smittesituasjonen på Haugalandet gjer at me alle må redusera talet på nærkontaktar. Me tilrår difor at aktivitetar for barn og unge under 20 år ikkje blir gjennomført med fleire enn fem deltakarar, melder kommunen sundag ettermiddag.

Innskjerpinga gjeld både innandørs og utandørs aktivitetar. For vaksne over 20 år er det ikkje tillate med organisert innandørs aktivitet og kommunen tilrår at vaksne ikkje møtest fleire enn fem personar.Dette gjeld frå og med 15. mars og inntil vidare.