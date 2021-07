Politiet melder like etter kl 16.30 tysdag at E134 er stengt i Åkrafjorden. Årsaka er at ein bubil har fått motorhavari inne i tunnelen. For mindre bilar er det mogeleg å køyra på utsida av tunnelen via den gamle vegen.

Kort tid etter meldte politiet at tunnelen er open igjen. Patruljen som blei sendt ut, såg ikkje noko til bubilen. Politiet konkluderer at den truleg har kome seg ut for eigen maskin.