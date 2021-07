UP var i aksjon med laseren natt til torsdag. I fartskontrollen på E134 i Skjold frå like over midtnatt til kl 01.40 blei det skrive ut to forenkla førelegg. Kontrollen var i 60-sona og høgast fart blei målt til 85 km/t, melder Sør-Vest politidistrikt.