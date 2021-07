Polititet melder fredag kveld om ein utanlandsk registrert lastebil som står noko trafikkfarleg til i Nesetunnelen på E134 i Etne. Politiet er på veg til staden. Sør-Vest politidistrikt melder om hendinga på Twitter, og vil komme med oppdateringar der.

20.41 har politiet oppdatert med at lastebilen har fått motorstans, og at bilbergar er varsla. Trafikken flyt forbi, og det er sett ut varseltrekantar for å varsle andre trafikantar. Politiet er ferdig på staden.