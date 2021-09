Laurdag kveld klokka 20.07 fekk operasjonssentralen inn melding om ein bil som hadde kjørt av vegen ved Børkjenes i Etne, og brannvesenet i Etne var dei første som kom til ulukkesstaden. Operasjonsleiar ved Sør-Vest politidistrikt, Thomas Nordvik opplyser til Grannar at det var ei kvinne i bilen, og at kvinna klagar over litt smerter i nakken.