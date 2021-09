Marco Elsafadi med føredrag på Verdsdagen for sjølvmordsførebygging

Over 600 menneske tar sitt eige liv kvart år i Noreg. I år blir Verdsdagen for sjølvmordsførebygging markert i Ølen med føredrag av Marco Elsafadi.

Bodskapen er enkel, men likevel så vanskeleg: Me må våga å snakka om det vonde og vanskelege mange av oss slit med. Slik kan me redda liv.

— Sjølvmord er meiningslaust, tragisk og vondt for alle. Livssmerta blir så vond, håpet og livsgnisten så fråverande, at sjølvmord verkar å vera den einaste utvegen. Det er tragisk og smertefullt for personen sjølv, pårørande og vener, bygder og samfunn, seier leiar i Mental Helse Etne og Vindafjord, Sølvi Eide Lunde.

— Må løfta opp alvoret

Saman med fleire samarbeidspartnarar markerer Etne og Vindafjord Mental Helse dette året Verdsdagen for sjølvmordsførebygging lokalt, med føredrag av Marco Elsafadi på Ølen kulturhus 9. september. Tema: Snakk om det – det kan redda liv.

Statistikken viser at over 600 menneske har tatt livet sitt i Noreg kvart år dei siste ti åra. Årleg er det 13.000 sjølvmordsforsøk her til lands. To av tre er menn. Årsakene til sjølvmord er samansette og komplekse. Difor er det så avgjerande å formidla kunnskap om depresjon samstundes som ein set fokus på betydninga av å vera open om psykiske lidingar og dei tunge periodane me alle opplever, påpeikar Lunde.

— Me må snakka om dei vanskelege tinga, prata om det vonde me slit med og ikkje minst spørja etter hjå dei rundt oss. Depresjon kan vere ein dødeleg sjukdom på same måten som kreft, difor er det viktig å løfte opp alvoret med å vera deprimert: Å ta kjenneteikn på depresjon på alvor, få tidleg hjelp og snakke om det, kan redda liv, på same måten som ved kreft. Kunnskap og openheit om depresjon, at det er normalt å ha strevsame periodar i livet, kan opna for å snakka om det. Å snakka med nokon ein stolar på og få hjelp tidleg hjelp kan vera livreddande. Openheit og kunnskap kan redusera oppleving av skam som nokre kjenner på, seier ho.

Gratis

Marco Elsafadi er fødd i ein FN-leir i Libanon og var flyktning i tolv år, før han fekk statsborgarskap i Noreg. Han gjorde seg først profilert som basketballspelar i eliteserien. Sidan har Elsafadi har mellom anna arbeid med vanskelegstilt ungdom, rusproblematikk og vald. Han har i fleire år vore ein svært ettertrakta føredragshaldar, og har hatt eit ekstra sterkt blikk på betydninga av gode relasjonar til andre menneske.

Arrangementet 9.september blir todelt: På dagtid er elevar ved Ølen og Lundeneset vidaregåande skular inviterte til eige føredrag med Elsafadi. På kveldstid held Elsafasi nytt føredrag på Ølen kulturhus, som er gratis og ope for alle (med påmelding via VAF sine nettsider).

Arrangørar er Etne & Vindafjord Mental Helse, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Etne kommune, Vindafjord kommune og Frisk Treningssenter.