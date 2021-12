Innfører lokale smitteverntiltak

Bakgrunnen for dei nye smittetiltaka i kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira, Etne og Bokn er den samla smittesituasjonen for luftvegssykjukdommar på Haugalandet, og presset som nå er på sjukehus, legevakter, helsetenester, skular og barnehagar i regionen.

Karantene og munnbind

Kommunane forsterkar dei nasjonale koronatiltaka nå for å redusere trykket på viktige samfunnsfunksjonar og rår til at husstandsmedlemmer held seg i karantene i 7 dagar etter påvist smitte i heimen.

— Me er i ein annan situasjon enn tidlegare i haust, og me må alle gjera det me kan for å avgrensa smittesmittespreiinga. Tiltaka er også ei påminning om at vi må vere ekstra smittevernbevisste inn mot julehøgtida, skriv kommunane i ei pressemelding.

Det blir innført påbod om bruk av munnbind på kollektivtransport, drosjar, butikkar og kjøpesenter når du ikkje kan halde nok avstand til andre. Påbodet gjeld ikkje barn under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruka munnbind.

Vaksinering er fortsatt det viktigaste smitteverntiltaket og verkemiddelet mot alvorleg sjukdom. Vi understrekar igjen at vaksinering ikkje berre er viktig for den enkelte, men også for fellesskapet.

Det nye smitteverntiltaket i dei 8 kommunane på Haugalandet gjeld frå midnatt natt til 4. desember og varer til og med 7. januar 2022.

Fleire påminningar

• Vaksiner deg mot covid-19

• Reduser talet på personar ein er saman med i sosial samanheng

• Hald avstand til andre

• Unngå klemming og handhelsing.

• Hald deg heime dersom du er sjuk eller har symptom.

• Test deg dersom du har symptom, også om du er vaksinert.

• Fortsett å vaska hendene ofte