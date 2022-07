Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutar som er glad i gutar, og jenter og gutar som er glad i kvarandre… Det sa kongen vår under talen sin i Slottsparken i 2016. Å elske er ein menneskerett. Det inneber også å elske den ein vil, uavhengig av kjønn. Kjærleik er kjærleik.

Det er juni månad. Regnbogemånaden. Gatene er fulle av regnbogens fargar. Førre laurdag skulle Oslos gater også vore fulle av regnbogar, latter og kjærleik. Årets feiring skulle bli ekstra stor etter to år med pandemi. Den skulle også markere at det er 50 år sidan homofili vart avkriminalisert i Noreg. Folk var klar for å vise seg fram i regnbogens fargar. Folk skulle kjenne på kjærleik, støtte og stoltheit. Ei stoltheit av å vere seg sjølv. I staden kjennar folk no på uro og redsel. Ein redsel for å vere seg sjølv.

Laurdag morgon vakna eg opp til nyheitene. To personar døde og mange skada etter skyting i Oslo i samband med Pride-feiringa. Tusen tankar går i hovudet på meg. Først og fremst kor utruleg urettferdig og vond verda kan vere. Eg tenkjer på familie og venner, som har brukt mange år, månadar, dagar og minuttar på å endeleg kunne akseptere seg sjølv. Og å bli akseptert av andre. Ein kamp eg sjølv aldri har måtta tatt, berre fordi eg elskar det nokon ser på som dei einaste «rette». Eg tenkjer på kor vondt dei må ha det no, og kva kjensler dei kjenner på, når dei ser kva som skjer i verda. Og, eg klarar ikkje å forstå korleis nokon kan meine at nokon sitt liv ikkje er verdig, basert på kven dei elskar, og eg kjem aldri til å forstå det.

På kalenderen min med eit visdomsord kvar dag, står det «25. juni: Så heldige vi er som har moglegheit til å elske.» Men kva med dei som er redde for å elske? Dei som er redde for å vise kven dei er og identiteten sin? Kva med dei som møter på hat og diskriminering basert på nettopp kven dei elskar?

Hendinga visar kor viktig det er at vi har Pride, og at kampen ikkje er over. Kampen mot hat, fordommar og diskriminering. La oss saman stå i mot hatet, og stå saman for kjærleiken. Ingen skal vere redde for å vere seg sjølv og å elske den dei elskar. For å elske er ein menneskerett.