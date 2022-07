Fekk fleire slag i hovudet

Politiet fekk like over kl. 03.00 natt til fredag melding om at ein person var slått i hovudet fleire gonger ved ein bensinstasjon i Vindafjord. Hendinga framstod som uprovosert, ifølgje meldinga.

Då politiet kom til staden trefte dei på den fornærma, ein mann i 20-årsalderen, og avhøyrte vedkomande. Her kunne den skamslåtte mannen gi politiet opplysningar som førte dei til den mistenkte.

Patruljen fann fram til vedkomande i ein bil seinare på natta. Mannen som var i same alder som fornærma, blei avhøyrt på staden.

— Han innrømte å ha slått fornærma og erkjente straffeskuld for forholdet, opplyser Sør-Vest politidistrikt i ei melding på Twitter.

Politistasjonssjef Fredrik Alvestad ved Etne og Vindafjord politistasjon opplyser til Grannar at hendinga skjedde i området ved bensinstasjonen på Knapphus. Den fornærma er lokal, medan den andre mannen er frå ein annen stad i landet.

Politiet har oppretta sak på kroppskrenking.