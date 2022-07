Ein stor skatt for bygda

Ein kort spasertur frå Etne sentrum ligg Sæbøtunet. Det gamle gardstunet er nok kjent for dei fleste i Grannar-distriktet, og Solveig Sørheim meiner det er ein plass som absolutt er verd å sjå.

— Alle husa er bygde her, så det er jo autentisk for korleis eit gardstun frå denne tida såg ut, fortel Sørheim då ho viser Grannar om på staden.

Mange kjenner etnebuen som komponist og organist. Tidlegare i år blei ho tilsett ved Sæbøtunet og fekk ansvar for å blant anna gjera staden meir tilgjengeleg. Dottera Anna Sørheim Reiso har fått sommarjobb på staden og trivest i historiske omgivnadar.

Ny stilling

Solveig Sørheim starta i vår i ei 20% stilling kor ho har ansvar for publikum. Stillinga er ei nyoppretta satsing frå Sunnhordaland Museum.

Mykje av tida til nå har gått med på planlegging og idédugnad for kva som kan trekkja lokalbefolkninga til staden. Bakedag og eit allehelgensaftan-arrangement er noko av det som har vore tala om.

— Me hadde over 100 stykk her på Jonsokaftan, det var veldig kjekt, seier Sørheim.

I samanheng med Etnemarknaden skal det òg haldast konsert i forteljarskuten kor Solveig Sørheim skal fortelja eventyr frå Etne og presentera frå boka si: «Di gamle songadne».

— Eg har brukt ein del år på å studera tradisjon frå Etne, med fokus på musikk. Musikken heng jo saman med korleis dei levde på denne tida og det blei brukt mykje i kvardagen. Dette er noko eg har villa formidla vidare, seier ho.

Vel bevart

I 1938 blei gardstunet selt til det som i dag heiter Sunnhordland Museum som òg eig Nerheimtunet i Ølen. Sæbøtunet har etter kvart blitt modernisert, med ei større renovering og vedlikehaldsarbeid i 2016.

— Det er ein unik stad, spesielt sidan det er så godt bevart, seier Sørheim.

Dei sju husa står spreidde på tunet slik dei har gjort i fleire generasjonar.

Første stopp er røykstova, eit lafta bygg som ein trur er det eldste huset på garden. Før i tida var det her dei budde, og bygget har fått namnet frå den opne eldstaden midt i rommet. Rommet har fleire reiskapar som er ei samling frå Etne som høyrer til Sunnhordland Museum.

— Du får ein god oversikt over reiskapane dei brukte før i tida. Den viser godt korleis dagleglivet var, spesielt på 1800-talet, seier Solveig Sørheim.

Gavl i gavl med røykstova finne me glasstova som i si tid fungerte som finstove eller gjestehus. Dette er kanskje Anna Sørheim Reiso sin favorittstad på tunet, ho synest det er fascinerande å sjå korleis finstasen såg ut før i tida.

I glasstova finn me fleire klede og handlaga gjenstandar. Mykje er pynta med rosemåleri, det ligg eit veva teppe, eller åkle, Etne-bunad og sko.

Viktig for Etne

Sjølv meiner ho Sæbøtunet er ein viktig stad for Etne.

— Eg vil få fokus fram på at det er ein stor skatt for Etne. Me har jo mange historiske stader som er verd å sjå i kommunen. Det er iallefall kjekt for historieinteresserte, men eg vil anbefala alle å koma innom, seier Sørheim.

Ein kan oppleva korleis forfedrane våre levde og sjå reiskapar som var essensielle på den tida, særleg innan jordbruk og handverk.

— Etne er jo ein stor jordbruksbygd som me kan vere stolte av. Nå er eg jamt over oppteken av historie, men Sæbøtunet er ein viktig stad for bygda, smiler Sørheim.

Sjølv har ho brukt mykje tid i bøkene. For organisten er det mange songbøker som har vore spennande å sjå i. Ho er òg glad i handarbeid og synest det er mykje fint å sjå her. Ho ønskjer å formidla dei gamle, lokale tradisjonane vidare og gler seg til å ønskja publikum velkomne til tunet.

I sommar har Sæbøtunet ope onsdag og laurdag frå 11.00-16.00. Men det er òg mogleg å ta kontakt for omvising eller anna bruk av staden.