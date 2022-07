Fekk akkar på kroken

Kvamme og Eikeland bur i Ølen, men var i helga på hytta i Vikebygd der dei bestemte seg for å fiska litt frå bryggekanten.

— Det er ikkje så ofte me fiskar, så då det nappa etter berre eit par minutt var det stas. Det som hadde bite på kroken hadde me inga aning om kva var, seier Eikeland, som tok bilete av skapningen som målte 40-50 cm og vog rundt eit halvt kilo, og sende til ein kamerat for verifisering.

Svaret frå kameraten var at dette var ein akkar, som er ein blekksprut-art. Akkaren blei til stor glede for ei nabodame frå Thailand, som serverte blekkspruten til middag dagen etter, kan fiskarane opplysa.

Akkar

Namnet på blekkspruten kjem av ordet akka, som er eit gamalt ord for pil. Akkaren er ein 10-arma blekksprut med torpedoforma kropp og spiss bakende med to trekanta finneflikar som minner om ein pilspiss. Han kan vega opp til fem kilo og er mellom 20 og 60 cm lang. Akkaren lever i store flokkar i det nordlege Atlanterhav og kjem enkeltvis langs heile Norskekysten.

Akkar har vore fanga i store mengder, men det er noko nesten mystisk over heile blekkspruten. Det var i nokre år vanleg at dei vinterstid kom i store stimar inn til kysten av Nord-Noreg, mens han andre år kunne vera heilt fråverande fleire år på rad. Dette har truleg samanheng med tilstrøyminga av temperert vatn. Fangsten kom enkelte år opp mot 20.000 tonn, men frå 1985 var akkaren tilsynelatande forsvunnen. Så i 2008 blei plutseleg ein stor fangst av akkaren gjort i Eidsfjorden i Sortland igjen, og det er uvisst om dette var starten på meir regelmessig fangst i Noreg.

