Jente funne etter omfattande søk

Ei tenåringjente er kome til rette i natt etter at det blei sett iverk ein større leiteaksjon i Vindafjord seint sundag kveld.

Det var rundt kl 22.20 sundag kveld at politiet meldte om at ei jente var kome bort frå eit turfølgje og at det var starta ein leiteaksjon. Jenta i 14-/15-årsalderen blei sett sett ved Bleifossen i Dalselva i Vikebygd.

Fire timar seinare meldte Sør-Vest politidistrikt at jenta var komen til rette i god behald. Ho hadde då vore borte frå dei ho gjekk med i rundt åtte timar.

Politiet rettar ein stor takk til dei dei mange som stilte opp i søket. I tillett til politiet, deltok redningshelikopter og frivillige mannskap. To dronepilotar frå brannetaten og politihund blei også rekvirert.