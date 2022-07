Må auka fraktprisane

Det går mykje diesel i eit fullasta vogntog og med den nåverande prisveksten på drivstoff må Endre Krakk auka prisen på utførte oppdrag for å bøta på kostnadane. — Får me ikkje auka prisen kan me ikkje driva vidare.

Over heile Europa kan folk flest kjenna på dei aukande energiprisane. I Noreg har me fått merkbar endring i matvareprisane, rekordhøge dieselprisar og store skilnadar i straumprisane. Og fleire spår at det blir verre.

Som ein jo-jo

Det er fleire grunnar til kva som gjer desse endringane så markante. Låge vassmagasin, dårleg straumflyt og krigen i Ukraina er nokre av grunnane for at prisane stig.

Rogaland er blant fylka som opplever dyrast straum i sommar. Kåre Reed i Smedsvig Gård DA i Skjold samanliknar endringa av straumprisane med ein jo-jo.

— Det varierer i kva eg brukar på straum. Først ligg det på 1,60 kr. og plutseleg er det 3 kr/kWh, seier Reed.

Slik som vanlege husstandar får veksthus ei straumstøtte som dekkjer 80 prosent over 70 øre. Men tomat- og agurkprodusenten merkar likevel dei dyre prisane.

— Alle kostnadane skuldast eine og åleine energiprisane. Aukar du energiprisen må du betala meir på alt som produserast og du ser det igjen i alt du kjøper for tida. Særleg med utgifter som transport og emballasje er auka med store summar, fortel Reed.

Allereie nå må han byrja å kjøpa inn blant anna frø, vekstmatter og potter – noko han vanlegvis ikkje ville gjort før i oktober.

— Eg blei fortalt at prisane ville stiga med 8 prosent neste veke, så eg må kjøpa nå, seier produsenten.

Ekstrem auke

Drivstoffprisane sett stadig rekord. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fekk tidlegare denne månaden spørsmål frå Roy Steffensen i Frp om det er større naudsyn for avløysande tiltak for dei som får vanskar med å betala for drivstoff. Steffensen refererer til Vedum sitt utsegn i 2018 at fleire vil ha problem med å betala drivstoff over 16-17kr/liter. Nå er altså drivstoffprisane opp mot 10 kroner dyrare. Finansministeren svarar at eventuelle skatte- eller avgiftsletter ikkje vil koma før i budsjettet for 2023.

Det har vore ei ekstrem auking på så kort tid. Eg kan ikkje hugsa å ha opplevd liknande

Endre Krakk, Krakk Transport.

Drivstoff er ein stor utgiftspost i transportbransjen. Endre Krakk i Krakk Transport i Vats kan fortelja at dei i dialog med oppdragsgivarar har auka pris for utførte oppdrag for å bøta på kostnadane.

— Dei fleste har vore positive til det. Viss me ikkje får auka pris for oppdraga, kan me ikkje halda på, iallfall ikkje med så store utgifter, seier Krakk.

Han meiner at dei auka utgiftene kan føra til konkursar i bransjen framover. Konsekvensane av prisauken vekkjer òg uro hjå han, for dersom frakta blir dyrare blir varene det òg.

— Me køyrer til dømes mykje kraftfôr for Felleskjøpet, og når me må auka prisen, må dei auka prisen for bonden. Til slutt er det vanlege forbrukarar som må betala dei auka utgiftene. Alt heng jo saman, fortel Krakk.

Produksjon av mat er avhengig av transport i fleire ledd og han påpeiker at dyrt drivstoff er uheldig for veldig mange.

Krakk Transport har hatt fokus på effektiv og økonomisk køyring i lengre tid for å avgrensa dieselforbruket. Krakk seier dei ikkje brukar meir enn dei må, men det vil alltid gå mykje i fullasta vogntog.

Fastpris

Kåre Reed i Smedsvig Gård DA meiner at det blir ei utfordring å driva slik han gjer dersom problemet held fram. Til saman har han veksthus på 18 mål kor halvparten kan føra til større problem. I 9 av måla har han nemleg agurkar som treng mykje lys.

— Viss dei stenger av eller må rasjonera på straumen, får me eit problem, då kan eg ikkje driva slik eg gjer, seier Reed.

Han meiner det trengst ein fastpris på 70 eller 80 øre, særleg når skilnadane i Noreg er så enorme.

Endre Krakk synest det er opp til regjeringa å gjera endringar slik fleire land i Europa har gjort. Han meiner det er dumt at dei ikkje tar grep.

— Dei burde i det minste redusera avgiftene mellombels, viss ikkje går det utover mange ting i landet, seier Krakk.

Det er særleg bonden og landbruket han tenkjer på som ei næring som ikkje treng fleire utgifter. Han trekkjer òg fram bedrifter i distriktet som er avhengige av transport og er usikker på om alle vil overleva prisstiginga.