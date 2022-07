Nye ferietips frå DNT – til dei som må endre ferieplanar raskt

Mange har måtta endre ferieplanane sine dei siste dagane. Her er tips frå Den Norske Turistforening (DNT) om noregsferie for dei som må kaste seg rundt.

Den Norske Turistforening har sett saman ei liste med tips til dei som ønskjer å kaste seg rundt og planleggje i siste liten.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang forstår at mange har utferdstrong etter to år med pandemi, men påpeikar at Noreg har mykje å by på som ferieland.

– Ein reiser kort, det er noko for alle – anten ein vil gå frå hytte til hytte i fjellet, bu fast på ei hytte og ta livet med ro, eller prøve ein ny aktivitet i sommar, seier DNTs generalsekretær, Dag Terje Klarp Solvang.

DNTs fem tips til ferieplanlegging no:

1. Kom til dekt bord på ei betent hytte

På DNTs betente hytter i fjellet kan du få litt av den same kjensla som på hotellferie. Få alle måltid servert og nyt lokal mat og oppvarting av det hyggjelege vertskapet. Bu gjerne på hytta i fleire dagar for å ta livet med ro og utforske omgivnadene på dagsturar.

2. Det er ikkje for seint å bestille

Det er framleis plass på DNTs hytter! Bruk Noregs største turplanleggjar Ut.no

til å utforske kvar du vil reise og kva hytter du vil besøkje. Du kan kontakte dei betente hyttene direkte, eller bestille overnatting på DNTs betente, sjølv- og ubetente hytter via hyttesidene på Ut.no.

3. Få den gode hytteturkjensla

På Ut.no kan familien og vennegjengen søkje etter ei hytte til ferien. DNTs meir enn 550 hytter finst i alle variantar: i fjellet, langs kysten og meir bynært i skogen. På dei sjølvbetente hyttene kan ein kjøpe mat frå matlageret og lage sjølv, medan ein må ha med eigen mat til dei ubetente hyttene.

4. Opplev kysten med DNT

Ferie langs norskekysten byr på skjergardsidyll, saltsprøyt i håret, bading, varme svaberg, gode padletak og gåturar langs fjøra. Kystlinja i Noreg er den nest lengste i verda etter Canada og heile 70 prosent av oss bur i kystnære strøk. Dette opnar for mangfaldige turmoglegheiter.

5. Dra ut i nærnaturen

Der er nok av moglegheiter rett ved der du bur. Her er nokre tips til aktivitetar med heimen som utgangspunkt: