Politiet legg vekk valdssak

Det var 19. mai at både politi og ambulanse rykka ut til ei privatadresse i Vikedal. Ei kvinne i 50-årsalderen blei frakta til Stavanger universitetssjukehus i ambulansehelikopter med alvorleg, men ikkje livstruande skade.

Ein mann i 60-åra blei same kveld arrestert og sikta for grov kroppsskade. Etter avhøyr og éi natt i arresten i Haugesund blei mannen sloppen fri. Han erkjende ikkje straffeskuld for utøvd vald mot kvinna.