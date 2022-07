Spikk deg ein knagg!

Lurer du på kva du skal finne på i ferien? Her er ein kjekk familieaktivitet for små og store.

1. Sag eller hogg ned eit lite tre. Når du skal spikke i tre, treng du rått tre, elles er det vanskeleg å jobbe med kniven i treet. Er treet utanfor eigen eigedom, må du spørje grunneigar om lov før du sagar eller høgg ned treet.

2. Nokre treslag er harde å spikke i, medan andre er mjuke. Tresortar som or, selje og rogn eignar seg til dømes bra for denne aktiviteten.

3. Ta utgangspunkt i greinene, og del treet opp i fleire emne. Jo fleire greiner per emne, jo fleire knaggar blir det.

4. Kløyv emnet i to, slik at den eine sida blir flat og kan hengjast opp på veggen. Du kan bruke høvel for å få bakdelen heilt jamn og slett.

5. Fjern borken med kniv. Hugs å alltid spikke ifrå deg, sit i ro og hald god avstand til andre. Hugs å ha ei brei beinstilling.

6. Ser du potensialet for å lage ein figur av knaggen din? Då er det berre å slå seg laus med kniven, og forme ut figuren etter beste evne. Deretter kan du bruke måling for å dekorere vidare.

7. Bor hol slik at du får hengt opp knaggen.

8. Til etterbehandling på tre som ikkje er måla, kan du til dømes bruke tresåpe.