Barnefamilie sat isfast i fjorden

— Me har litt mat, så me klarar oss nokre timar, men må få hjelp snart, fortel Tyse Hansen i telefon frå båten.

Geir Arne Eikemo opplyser at vêrforholda var betre då dei reiste frå Eikemo. På alle sine år i heimbygda er dette første gong han har sitte fast i fjorden. Etter at det har vore utfordrande forhold med is sidan sist laurdag er han oppgitt over at Etne kommune ikkje har reagert.

Slepebåt på veg

Assisterande driftsleiar for Mowi si avdeling på Fjæra, Tore Kleppa, opplyser i ein e-post 15.33 at Mowi har kontrahert slepebåt til å bryte is i Åkrafjorden. Denne har brote opp is sidan torsdag, og vil gå i fjorden ei vekes tid til.

— Eg har vore i kontakt med båten, som opplyser at dei er på veg til å hjelp familien som sit fast utanfor Eikemo, skriv Kleppa.

Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim opplyser at Etne kommune ikkje har blitt kontakta om forholda og først såg informasjonen i Grannar. Sidan har ho avklart med Kleppa at slepebåten er på veg for å hjelpe familien.

Klokka 16 fortel Arnstein si kone Elin Tyse Hansen til Haugesunds Avis at familie har komme seg trygt på land på fastlandet etter å ha fått hjelp av Mowi sin isbrytar.