Liv Tungesvik har gått bort

Måndag 13. mars døydde Liv Tungesvik fredeleg i heimen sin, og lokalsamfunnet kjem til å merka at ho er borte. Ho var ei eldsjel for både unge og eldre, både innan speidaren, mållaget, og ikkje minst for bålkaffien ho organiserte i Hamn kvar veke.

Liv Tungesvik blei 89 år, og måndag 13. mars døydde ho fredeleg i heimen sin i Skånevik. Ho var ei kvinne som sette spor etter seg, og seinast i oktober i fjor blei ho tildelt Etne kommune sin frivilligpris for både sitt engasjement og sin innsats i frivillig arbeid gjennom mange tiår.

At ho fekk prisen akkurat i året som blei kalla frivilligheitas år, var ekstra kjekt uttala ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim då ho delte ut prisen.

I mange år var ho leiar for Skånevik pensjonistforeining, og før det var ho også styremedlem i foreininga i mange år. Ho var også leiar for Speidaren i ei årrekkje, og då ho slutta med det faste arbeidet der, stilte ho alltid opp på Speidaren sine tilstellingar. Kvar veke har ho også kokt bålkaffi i Hamn i Skånevik, uansett vêr, slik at alle som vil kan eta nistepakken sin i lag, og drøsa over ein kopp kaffi.

Liv Tungesvik har vore trufast medhjelpar på Gjestgjevargarden i mange år, ho var medlem i Helselaget, og var tidlegare også aktiv i Husmorlaget. I Mållaget var ho sjølvsagt også engasjert medlem, noko og delte med sin avdøde ektemann Hans Olav som i si tid var leiar i Noregs Mållag. Då han gav ut biografien sin Ei forfriskande livsreis i 2016 omtala han Liv slik: «Liv er min store kjærleik, og etter 50 års ekteskap er ho framleis det beste som har hendt meg.»

Liv var også ein god støttespelar for mange i skåneviksbygda, og tok ofte turen innom dei som ikkje kjem seg så lett ut av døra.

Tysdag blir Liv gravlagt frå Skånevik kyrkje, der også ektemannen er lagt til kvile.