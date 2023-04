Vi skal fortsatt bruke svært mye penger på samferdsel, selv om det økonomiske handlingsrommet framover er redusert. Samtidig skal vi jobbe intenst for å få mer mobilitet igjen for innsatsen. Vi skal ta bedre vare på det vi har, og bygge nytt der vi må. Og ikke minst: Vi må utnytte mulighetene som teknologi og digitalisering gir for å utvikle transportsystemet.

Rett før påske kom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og de andre transportetatene med forslag til hvilke prosjekter som bør prioritereres i Nasjonal transportplan, NTP. Etatene er denne gang bedt om å foreslå fordeling av midler innenfor tre ulike økonomiske rammer. Ingen av rammene har sterkt vekst. I forslagene er oppstart av noen store prosjekter utsatt – og noen er tatt ut.

Forslagene er ingen fasit, og den økonomiske rammen for NTP er ikke bestemt. Den politiske prosessen starter nå. Forslaget skal på høring og vi skal lytte til innspill, før en ny NTP legges fram for Stortinget neste vår.

Høyres Liv Kari Eskeland er skuffet over fagetatenes prioriteringer og langer ut mot at dette er regjeringens politikk.

De stramme økonomiske rammene transportetatene er bedt om å beregne innenfor, er selvsagt ikke diktert av en motvilje mot samferdsel, men av realitetene i verden. Rammene er stramme fordi Norge har utfordringer nasjonalt og internasjonalt – både av akutt og langsiktig karakter. Krigen i Ukraina er bare ett stikkord. Å prioritere riktig og ta krevende valg, er ansvarlig og bærekraftig politikk – særlig når tiden vi lever i krever at pengebruken må strammes inn.

Eskeland skriver i sitt innlegg at Solberg-regjeringen gjennom sin siste NTP «skapte ro i landet». En NTP med lange prosjektlister skaper lett begeistring – eller «ro i landet». Men det er på riktig prioritering og gjennomføringen av planer en regjering bør bli målt. NTP skal være et realistisk styringsverktøy som bidrar til forutsigbarhet, både for entreprenørbransjen og for transportbrukerne. Mer enn noen gang trenger vi en transportplan som både treffer på behovene, og som har realistiske rammer. Vi kan ikke planlegge etter ambisjoner som ikke er troverdige å gjennomføre.

Transport binder landet sammen og åpner oss mot verden. Trygg og effektiv mobilitet er med på å skape verdiene som bygger framtidens velferd. For å få dette til, i en situasjon der det økonomiske handlingsrommet er redusert, trenger vi en helhetlig transportplan som ser hele Norge – og vi trenger politisk vilje til å ta krevende valg.

Men selv med et redusert økonomisk handlingsrom framover, vil nivået på samferdselsbevilgningene være svært høyt. Det skal fortsatt bygges og utbedres i hele landet.

Jon-Ivar Nygåd (Ap), samferdelsminister