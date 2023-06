Debatt: «Vindafjordhallen – ikke Vats sin oppgave alene»

Jeg leser i avisen at kommunestyret i Vindafjord har bedt Vatsbuen om å skaffe 20 millioner til et nytt tilbud for hele Vindafjord kommune. Det er kanskje jeg som tar feil, men jeg trodde vi var en samlet kommune, ikke en samling av uavhengige bygder. Når et felles tilbud skal realiseres, er det vel på sin plass at oppfordringen går til hele Vindafjord, ikke bare Vats.

Når det gjelder Vats sitt bidrag, så har Vats allerede skaffet disse midlene. Vi kan starte med at Vats, til tross for at det ikke er den største bygda i kommunen, er blant toppen på skattebidrag, kun Ølensvåg kan måle seg med Vats sitt samlede næringsliv. Gjentatte ganger har vi kunnet lese at kommunen «ble reddet av uventet, eller ekstraordinær skatteinngang». Hvor stammer disse midlene fra? Tilfeldighetene vil ha det til at disse gladnyhetene har fulgt årene etter AutoStore transaksjonen og børsnoteringen, hendelser som har fordelt verdier på folk i hele regionen, og de har igjen bidratt med sin personlige skatt til kommunen.

Alt kommer selvfølgelig ikke fra Vats, men er det en bygd i Vindafjord som bidrar til Vindafjord langt over egen størrelse, så er det Vats. I tillegg har Vats vært en særdeles rimelig bygd for Vindafjord, hvor folkevalgte over flere tiår har greid kunststykket å unngå vesentlige investeringer eller vedlikehold. I tillegg til dette tar vi i Hatteland kostnaden for å utvide Nausthaugen Barnehage, og vi gir 3 millioner i direkte støtte til Vindafjordhallen. Bare her har vi gitt kommunen et handlingsrom som er større enn bidraget Vatsbuen blir bedt om å skaffe. Det er da med forundring at jeg leser i Haugesund Avis at folkevalgte ønsker at det undersøkes hva næringslivet kan bidra med.

I Vats er det to forpliktelser: Bygge opp igjen Vindafjordhallen, samt bygge et oppvekstsenter med ny skole og barnehage. Det er totalkostnaden av dette som setter rammen for investeringer i Vats, og nå slipper kommunen investeringen for barnehage, noe som reduserer konsekvensen av å bruke midler på Vindafjordhallen. I følge Norsk Prisbok 2023 vil et nybygg for en barnehage på denne størrelsen komme på rundt 33,6 millioner. Der investeringen i et basseng for Vindafjord er et løft i tilbudet til alle, vil en investering i en barnehage kun dekke et lokalt behov. Dermed har vi prioritert å investere i barnehagen, slik at handlingsrommet til kommunen blir større for å sikre et felles tilbud. Slik har vi gitt de folkevalgte muligheten til å få til begge deler, både et skikkelig bassengtilbud og barnehagedekning i Vats, og det til en total kostnad som kommunen kommer bedre ut av, til tross for prisøkninger.

Det er da med stor skuffelse vi innser at kommunestyret ikke anerkjenner verdien av dette, men heller ser det som en anledning til å velte totalkostnader for over 50 millioner på Vatsbuen, med en klar melding om: Fiks det selv, slik dere alltid har gjort. Den eneste måten denne besparelsen ikke kan hensyntas, er dersom folkevalgte i Vindafjord ikke har til hensikt å opprettholde barnehagetilbudet i Vats. Det antar jeg ikke er tilfelle, eller? Jeg mener dermed at Vats har mer enn oppfylt sine forpliktelser, både i dette prosjektet, og til alt annet som er bygget på kommunens regning de siste årene. Nå er det opp til Vindafjord i sin helhet å løse dette på en måte som gagner hele kommunen, det er ikke Vats sin oppgave alene.

Vi må tross alt ikke glemme at den reelle utfordringen til Vindafjord handler om hvordan vi kan vinne konkurransen om tilflyttere, ikke hvilken bygd midlene brukes i.

Stig Hatteland

Konsernsjef, Hatteland Gruppen