Det er i bunn og grunn mye en kan glemme når vi ser konsekvensene de siste årenes politikk har hatt for responsevnen til Politi, NAV, Barnevern og Legevakt. Når knyttneven treffer deg og du smeller inn i veggen, så haster det å få hjelp. Når barna skriker og du selv hulker ukontrollert, er du hjelpeløs. Redselen herjer i hele kroppen, du tenker: «nå dør jeg», men du er mest bekymret for hva som skjer med ungene når ikke lengre du kan gå imellom og ta støyten. Utenfor sitter barnevernet i en bil. De vet hva som skjer, men må vente. For de kan heller ikke gå inn uten politiet.

Politiet i Etne har base fra Sauda i dag, 78 kilometer unna. Det vil si at i beste fall, med en erfaren utrykningssjåfør bak rattet, er de litt over 1 time unna. «Nærpoliti» kaller vi dette. Politiet er like hjelpeløse som de, de skal hjelpe. De ønsker å være der og å være en del av vår trygghet. Det er vanskelig når du kanskje er alene på jobb, og må vente på at kollegaen din, som egentlig har fri, skal komme inn før du kan rykke ut på en hendelse. Som en i barnevernet sa: «Det er grusomt å sitte og vente, å ikke kunne hjelpe når vi vet det skjer ting». Men politikere sentraliserer alt de kan sentralisere, til vi sitter hjelpeløse igjen. Det er vel ikke lenge før vi, som i nesten alle andre saker hvor vi trenger hjelp fra politiet, bare skal gå inn på politiet.no og anmelde et forhold, så fikser forsikringen resten. Etter bare 16 ukers behandlingsfrist, selvsagt. Datapoliti, kaller jeg det.

Også helsetjenestene har kommet lengre unna oss. Har du noen gang ringt etter sykebil mens du tar kompresjoner? Selv om de kun hadde vært 5 minutter unna, virker det som timer. Hva når de faktisk er over en time unna? Legevakten er også borte fra Etne. Når jeg ringer legevakten fra Teigland kommer jeg til Husnes, som setter meg til Haugesund, som ofte er sentralbordet for Etne, Vindafjord. Når de ber meg ta bussen til Ølen en lørdag, så har ikke Tide blitt informert om at de er en del av beredskapen i Vindafjord /Etne Kommune, så den bussen går kun 1 ganger om dagen, og ikke etter kl 18. Og om jeg da ikke holder på å dø, så må jeg enten ta en drosje eller belage meg på å vente på time hos fastlegen.

Det er ikke bare de akutte tjenestene som er flyttet ut av Etne. Også NAV har måtte ta turen til Ølen. De reklamerer med 2 timer åpningstid, men vil helst du skal logge deg inn på NAV.no. For mange er det en dyr affære å komme seg til NAV. Heller ikke NAV har informert Tide om deres viktige samfunnsbidrag, så bussrutene samsvarer ikke alltid med åpningstiden, og det kan derfor fort bli en hel dag for å komme seg fra Etne til en avtale hos NAV. «Nå kan NAV komme til deg», sa ordføreren i Etne. Det er derimot ikke mange brukere som opplever det. For en del er det vanskelig å få den hjelpen de hadde trengt. Det er rett og slett for vanskelig for eldre, våre nye landsmenn og andre med begrenset datakompetanse å få treffe et ekte menneske som kan hjelpe dem. Ingen sier at de på NAV er skyldig i dette. De gjør nok så godt de kan med de ressursene som de har fått. Ressurser som i stadig større grad skal gå til digitalisering og effektivisering.

I dagens samfunn er det viktigst at de som jobber i offentlige tjenester, som NAV, Helse, Barnevern og Politi skal ha gode fagmiljøer, hvor de kan mingle og lære av hverandre, helst fra hjemmekontor. Man ønsker jo at folk skal kunne jobbe og bo i hele landet, mens man samtidig legger ned lokalsykehus, politistasjoner, NAV kontoret og andre arbeidsplasser i lokalsamfunnene. Jeg trodde at offentlige tjenester var til for meg som innbygger, og at de skulle være tilgjengelige for meg når jeg trengte dem. Slik utviklingen er nå vil jeg om 10 år, når jeg trenger politi, ambulanse, NAV eller barnevern, kun måtte forholde meg til en chatbot som jeg må laste ned på en app. Som jeg selvsagt må logge meg inn med personnummer og bank-id før den virker, hvis jeg da er så heldig at jeg har noe slikt.

Rødt i Etne vil ha disse tjenesten i Etne og vi vil at mennesker skal hjelpe mennesker. Ikke apper og dippedapper.

Vigdis Madssen

Rødt Etne