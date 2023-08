Namnet frigitt: Politiet meiner kona drepte Alf Magnar (64)

Det melder Sør-Vest politidistrikt i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Politiet fekk melding via AMK om at ein mann var funne død på ei privat adresse i Ølensvåg klokka 04.06 natt til søndag.

Politiet stadfestar samstundes at det er mannen si 47 år gamle kone som no er sikta for drap.

Ho ble tysdag varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.

— Den sikta erkjenner ikke straffskuld, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Navn og bilde er frigitt i samråd med dei pårørande, skriv politiet.

