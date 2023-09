I et demokrati bør det være udiskutabelt at det største partiet må ha første rett til å innlede forhandlinger med de andre partier for å få til et handlekraftig kommunestyre.

Når de ovenfor nevnte partier velger å inngå et samarbeid uten å ta hensyn til hva flertallet av kommunens innbyggerne ønsker, så må det være lov å påstå at det foreligger et regelbrudd.

Hadde jeg vært hoveddommer i denne kampen, hadde jeg brukt rødt kort uten å ta hensyn til eventuelle innvendinger fra video-dommerene i VAR!

Hans Joachim Becker, Etne