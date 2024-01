Klokka 14 måndag melder Statens Vegvesen at E134 over Haukeli no er stengt grunna uvêr.

Berekna sluttid er klokka 6 tysdag, men tidspunktet kan bli endra.

Riksveg 13 gjennom Oddadalen har vore stengt sidan klokka 21 sundag kveld, og blir stengt i alle fram til klokka 6 tysdag morgon.

I Hardanger blir også strekninga Odda-Fresvik stengt frå klokka 15.30 måndag.

— Det betyr at Odda er «innesperret», melder Statens Vegvesen på X.