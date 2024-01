Vêret: Mykje vatn i vegbanen – sterk vind på kysten – Karmsund bru stengt for store køyretøy

Vegtrafikksentralen melder måndag morgon om store utfordringar i trafikken, spesielt i Rogaland, grunna mykje vatn i vegbanen, og på kysten er det i tillegg sterk vind.

Mellom anna mellom Rullestadtunnelen i Etne og Liamyrane bom på Haukelifjell er det mykje vatn fleire stadar.

E134 Haukelifjell opna likevel for trafikk måndag morgon etter at det har vore kolonnekøyring i heile natt.

Karmsund bru var ved 7.30-tida opna for mindre køyretøy, men stengt for køyretøy over 7,5 tonn.

Fjord 1 melder om at ferjesambandet Langevåg-Buavåg mellom Bømlo og Svei er innstilt inntil vidare grunna sterk vind.

Det er meldt storm i Boknafjorden, men førebels går ferjesambandet Mortavika-Arsvågen på E39 som normalt.

Statens Vegvesen oppmodar alle til å la bilen stå om dei kan måndag.