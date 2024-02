Helikopter-ulykka: Éin har mista livet – varierande skadegrad på dei fem andre

Haukeland universitetssjukehus har varla politiet om status for dei seks personane som blei henta opp av vatnet etter den dramatiske ulukka vest for Sotra i Vestland:

• Ein person er stadfesta omkomen. Dei pårørande er varsla.

• Ein person er lettare skadd. Fire personar har varierande skadegrad.

Politiet opplyser at dei i samarbeid med Equinor har oppretta eit pårørandesenter på Scandic Kokstad.

Den omkomne var på oppdrag for Equinor. Det stadfesta selskapet overfor VG natt til torsdag.

– Det er med djup sorg vi no har fått vite at ein person på oppdrag for oss er omkomen i denne tragiske hendinga. Tankane våre går til dei næraste og pårørande, skriv Gisle Ledel Johannessen, som er pressetalsperson for selskapet, i ei melding til VG like før klokka 01.30 natt til torsdag.

Det var klokka 20.11 onsdag kveld at Hovudredningssentralen for Sør-Noreg mottok mayday-signal frå helikopteret sin naudpeilesendar. Det var eit Sikorsky S-92 frå Bristow Norge som styrta. Det var på treningsoppdrag då det skjedde.