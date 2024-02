Eit køyretøy som har stoppa fører til at det er stengt veg på Fv46 i Vindafjord onsdag formiddag. Dette kjem fram i ein trafikkmelding frå Vegvesenet, der det står at venta sluttid et klokka 13.00.

Ein bilist opplyser at dei som skal frå Vikedal mot Sandeid har fått køyre like før klokka 11.30, mens dei som skal motsett veg førebels må vente.

Klokka 11.40 har Vegvesenet fjerna trafikkmeldinga og vegen er truleg open igjen.