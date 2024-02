Klokka 15.12 onsdag rykka brannvesenet ut med mannskap frå Ølen brannstasjon på ei trafikkulykke på E134 i Vindafjord. Dette skriv politiet i Sør-Vest på X.

Politiet i Sør-Vest lokaliserer ulykka til Etne-sida av E134. Dei skriv at det er ein lastebil som har køyrd av vegen. Sjåfør verkar uskada.

Vegvesenet sin oversikt over trafikkmeldingar lokaliserer ulykka til Dørheim i Vindafjord. Der står det at eit køyrefelt er stengt og at venta sluttid er 17.43.

Klokka 16.03 skriv politiet at lastebilen har fått eitt hjul utfor vegbanen grunna glatt føre. Lastebilen står nå i ei busslomme trafikken flyt forbi. Det blir ikkje oppretta politisak.