Grannarblomen er tilbake – kven vil du skal få den i år?

Snart er Grannarblomen, ein sommarserie kor me heidrar frivillige sjeler i Etne og Vindafjord tilbake i spaltene.

Ein gong i veka vil me dele ut ein flott blomsterbukett. Dette for å gjere stas på, og skrive om, dei som utan å krevje noko for det bidreg til at livet for enten enkeltmenneske eller heile lokalsamfunn blir lysare.

For å finne fram til personar som fortener Grannarblomen treng me di hjelp!

Nominér din kandidat til Grannarblomen ved å skrive namn og nokre ord om kvifor du meiner han eller ho fortener å bli heidra for innsatsen sin.

Send inn dine forslag til oss på e-post til tips@grannar.no eller som SMS til tipstelefonen 975 70 789.

Sjå kven som fekk Grannarblomen i fjor: