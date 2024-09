Ved 23-tida tysdag gjekk det eit steinras på fylkesveg 46 like ved Igletjørntunnelen, like sør for kommunegrensa mellom Vindafjord og Suldal.

— Bilistane som melde dette rydda delar av vegen for passasje, opplyser Sør-Vest politidistrikt på :X.

Ved 1-tida natt til onsdag melde politiet at geolog er kontakta, og det er vurdert som forvarleg å dirigere trafikk forbi rasstedet.

Ved 6-tida onsdag er det ifølgje trafikkinformasjon på Statens Vegvesen si nettsida fare for stenging av vegen.