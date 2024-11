Ei undersøking viser at ein av fire unge menn meiner likestillinga har gått for langt. Berre 21 prosent av mennene som deltok, meiner at likestillinga bør førast vidare.

Det kjem fram i tidlegare upubliserte tal frå den siste skulevalundersøkinga, gjennomført i samband med skulevalet på vidaregåande skular i 2023, skriv Aftenposten.

– Likestillingspolitikken har lenge vore eit konsensusspørsmål i norsk politikk, der alle har vore samde om at likestillinga bør førast vidare. No ser vi ei anti-likestillingshaldning blant dei aller yngste mennene, ifølgje valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Ifølgje undersøkinga meiner 34 prosent at likestillinga er ført langt nok, medan 21 prosent meiner ho bør førast vidare. I befolkninga totalt meiner 69 prosent at likestillinga bør halde fram med å bli utvikla.

Undersøkinga viser også eit stort sprik mellom unge kvinner og menn. Sju av ti kvinner i skulevalundersøkinga meiner at likestillinga bør førast vidare, og nesten ingen meiner at ho er ført for langt.

Unge menn skil seg også ut i synet på demokrati. Berre 50 prosent av menn i alderen 18–29 år er «heilt einige» i at demokrati alltid er å føretrekkje framfor alle andre styreformer, medan 31 prosent er «ganske einige». Til samanlikning svarer åtte av ti i resten av befolkninga at dei er heilt samde i at demokrati alltid er å føretrekkje.

