Klokka 9.48 onsdag fekk politiet melding om eit trafikkuhell på Knapphus. Det var ein personbil som hadde køyrd inn i tilhengjaren til bilen framfor seg.

Det er ikkje meldt om alvorleg personskade, men Grannar sin journalist på staden fekk opplyst at inovolverte personar skal vere sendt til legevakt for sjekk.

Trafikken blei dirigert på staden, og like før klokka 12 melde Vegtrafikksentralen at vegen open for fri ferdsel.