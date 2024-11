Sjølv seier Vipps at dette skal gjere gåvehandling meir effektivt, og gjere at ein gir og får gåver ein faktisk ønskjer seg.

– Funksjonen gjer at du kan både dele og få ønskjelister, oppdatere dei fortløpande, og til og med reservere gåver, sånn at ingen får same gåve to gonger, seier leiar for marknadsprodukt Ninni Høver i Vipps Mobilepay.

