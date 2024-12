FKH.no: – Søderlund blir ikkje ein del av trenarteamet i 2025

Alexander Søderlund blir ikkje ein del av trenarteamet i FKH i 2025.

Søderlund kom denne hausten inn i støtteapparatet med eit særskilt ansvar for oppfølginga av a-laget sine angrepsspelarar. Angrepsspelaren var òg ønskt med vidare inn i neste sesong, men etter gode diskusjonar er det no klart at «Søder» ikkje blir å finna i trenarteamet komande sesong.